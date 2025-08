In Sorgenia le rinnovabili di F2i, entra Sixth Street

Riassetto per il gruppo energetico Sorgenia a cui l'azionista di controllo F2i cederà le sue attività nel settore delle rinnovabili e nella cui compagine sociale entrerà Sixth Street, che rileverà dal fondo Asterion il 38% del capitale. F2i, che resta primo azionista con il 62%, consoliderà in Sorgenia Ef Solare, Renovalia e Renovalia Tramontana, attive nella generazione di energia solare ed eolica in Italia e Spagna. L'investimento di Sixth Street, spiega una nota, corrisponde ad un enterprise value di Sorgenia superiore a 4 miliardi di euro. L'operazione punta a creare "una delle maggiori piattaforme in Italia nella transizione energetica".