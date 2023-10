In serata incontro Meloni-capigruppo sulla manovra

Una nuova riunione con la maggioranza in serata, per fare il punto in vista del varo della manovra, che dovrebbe approdare lunedì in Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato appuntamento ai capigruppo di Camera e Senato per questa sera alle 21 a Palazzo Chigi.