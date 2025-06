In scontri a Belgrado oltre dieci arresti e sei agenti feriti

Negli scontri tra polizia e manifestanti violenti avvenuti nella tarda serata di ieri nel centro di Belgrado sono stati effettuati più di una decina di arresti, mentre sei agenti sono rimasti feriti. Lo ha detto il capo della polizia Dragan Vasiljevic, aggiungendo che ferite hanno riportato anche altre due persone coinvolte negli incidenti. "Tutti i reparti di polizia si sono comportati in maniera altamente professionale, con il minimo impiego della forza", ha affermato Vasiljevic, sottolineando che gli agenti sono intervenuti dopo essere stati attaccati e provocati da teppisti al termine della manifestazione antigovernativa pacifica in piazza Slavija. A questo riguardo Vasiljevic ha mostrato dei video a dimostrazione del comportamento violento di gruppi di giovani facinorosi. Il loro obiettivo, ha osservato, era raggiungere il parco Pionirski, difronte al parlamento, dove si svolgeva una contromanifestazione ad opera degli studenti contrari al movimento di proteste, e che sono accampati da inizio marzo. "I cittadini devono osservare la legge, non possono mettere in pericolo l'ordine pubblico e non devono in nessun caso forzare i blocchi attuatli dalla polizia", ha detto Vasiljevic. Ferma condanna degli incidenti e del comportamento violento contro le forze dell'ordine è giunta dall'intera dirigenza serba, e il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato un suo intervento nella mattinata di domani.