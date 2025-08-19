Domenica 17 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Botulino in SardegnaCome sta SinnerUcraina-RussiaVideo De MartinoPippo Baudo
Acquista il giornale
Ultima oraIn Pakistan sale a 706 bilancio dei morti nelle alluvioni
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. In Pakistan sale a 706 bilancio dei morti nelle alluvioni

In Pakistan sale a 706 bilancio dei morti nelle alluvioni

Mille feriti, 46 vittime in 24 ore. Regione Khyber più colpita

Mille feriti, 46 vittime in 24 ore. Regione Khyber più colpita

Mille feriti, 46 vittime in 24 ore. Regione Khyber più colpita

Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle conseguenti inondazioni e frane in Pakistan è salito a 706, con quasi 1.000 feriti. Lo ha dichiarato la National Disaster Management Authority (Ndma), la protezione civile pachistana, secondo cui altre 46 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite nelle ultime 12 ore. Delle ultime vittime, 35 sono state segnalate nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp) e 9 nell'Azad Jammu e Kashmir, amministrata dal Pakistan.

Il Kp rimane la provincia più colpita, dove 427 persone sono morte e altre 270 sono rimaste ferite dall'inizio del monsone, il 26 giugno. Solo negli ultimi cinque giorni, 358 persone hanno perso la vita e 181 ferite nel Kp, per lo più a causa di inondazioni improvvise causate da nubifragi. La provincia del Punjab ha registrato 164 morti e 582 feriti, mentre le restanti vittime si sono verificate in altre parti del paese.

La Ndma ha affermato che le forti piogge e le inondazioni hanno danneggiato 2.934 case in tutto il Pakistan, di cui 1.009 completamente distrutte. Sono morti anche almeno 1.108 capi di bestiame.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FranaMaltempo