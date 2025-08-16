Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

16 ago 2025
  In Pakistan quasi 350 morti per le piogge monsoniche, 165 feriti

In Pakistan quasi 350 morti per le piogge monsoniche, 165 feriti

Nel distretto di Buner anche 50 dispersi

E' salito a 348 morti e 165 feriti il bilancio delle piogge monsoniche accompagnate da nubifragi nelle ultime 48 ore in Pakistan, secondo gli ultimi dati dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma).

La maggior parte dei decessi si è verificata nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), dove almeno 328 persone rimaste uccise e 143 ferite. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso nelle aree colpite della provincia.

Un funzionario dell'ufficio del vicecommissario del distretto di Buner, la zona più colpita, ha dichiarato all'ANSA che 50 persone risultano ancora disperse.

