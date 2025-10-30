Giovedì 30 Ottobre 2025

Profeti di sventura
In Olanda testa a testa fra liberali D66 e partito Wilders

30 ott 2025
30 ott 2025
  3. In Olanda testa a testa fra liberali D66 e partito Wilders

In Olanda testa a testa fra liberali D66 e partito Wilders

Media, 26 seggi a 26 con 97,7% voti scrutinati

Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%) nelle elezioni politiche di ieri, nei Paesi Bassi è testa a testa fra i liberali progressisti di D66 guidati dal giovane Rob Jetten e il partito di destra nazionalista e anti-Islam Pvv di Gert Wilders. Lo scrive il quotidiano olandese De Telegraaf. Entrambi i partiti sono accreditati a 26 seggi, e a notte fonda la differenza fra i due era solo di 2.300 voti a favore di D66.

Nelle proiezioni serali, il D66 era dato in vantaggio con 27 seggi contro i 25 di Pvv, che però durante la notte ha accorciato le distanze.

