26 set 2025
In Olanda arrestati due 17enni, spiavano per Mosca

La polizia ha arrestato due diciassettenni olandesi con l'accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano De Telegraaf. Secondo il padre di uno dei ragazzi, suo figlio è stato reclutato su Telegram da un hacker filo-russo. Nell'agosto di quest'anno, il ragazzo avrebbe sorpassato gli uffici di Europol, Eurojust e l'ambasciata canadese all'Aia portando con sé un cosiddetto 'wifi sniffer', un dispositivo che rintraccia le reti vicine e intercetta i dati.

Russia