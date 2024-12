In migliaia alle manifestazioni di Seul contro presidente Yoon

A poco più di un'ora dal voto del Parlamento sulla mozione di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, una marea di persone continua a riversarsi nel parco Yeouido per un'imponente manifestazione, organizzata per richiedere a gran voce le dimissioni della massima carica istituzionale della Corea del Sud. Troppo grave la legge marziale dichiarata martedì sera da Yoon e ritirata sei ore dopo per la sua bocciatura decisa dal Parlamento. Nella realtà sono due i sit-in di protesta, uno vicino all'altro tra gruppi civici e sindacati, ciascuno con il proprio palcoscenico dove le rock band salgono e suonano canzoni di protesta e l'inno nazionale, in base alle immagini trasmesse in streaming. Le bandiere sventolano, mentre i manifestanti stringono palloncini blu e cantano insieme, in un'atmosfera invernale più da festival musicale. La Confederazione coreana dei sindacati (Kctu), tra le più grandi organizzazioni dei lavoratori sudcoreani, ha un solido presidio, in scia con il proposito di sciopera ad oltrandza indetto fino a quando Yoon non si sarà dimesso. Anche i vari gruppi civici da tutto il Paese hanno aderito alla manifestazione, tra cui quelli di Gwangju, Daejeon e Busan. Ieri la polizia di Seul ha riferito che oggi ci sarebbe stata "un'enorme manifestazione" con decine di migliaia di persone.