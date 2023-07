In Lettonia giura Rinkevics, primo presidente gay dell'Ue

Edgars Rinkevics ha prestato giuramento come presidente della Lettonia, è il primo capo di Stato apertamente gay di una nazione dell'Unione europea. Lo riporta la Bbc. Rinkevics, che dal 2011 è stato ministro degli Esteri, ha prestato giuramento oggi a Riga. Il presidente della Repubblica in Lettonia ricopre soprattutto ruoli cerimoniali, ma può porre il veto alla leggi e indire referendum. L'Ue ha già avuto capi di governo dichiaratamente gay, ma mai un capo di Stato. Rinkevics, 49 anni, ha fatto coming out nel 2014 e da allora è stato un fermo sostenitore dei diritti LGBT. Il matrimonio gay è illegale in Lettonia, anche se l'anno scorso la Corte costituzionale del Paese ha riconosciuto le unioni tra persone dello stesso sesso. A maggio, Rinkevics è stato eletto dal parlamento lettone come presidente del paese al terzo turno di votazioni. Oggi, nel suo discorso inaugurale, Rinkevics ha promesso di continuare a sostenere lo sforzo bellico in corso dell'Ucraina contro la Russia. Ha detto che la politica estera della Lettonia "non ha tempo per gli errori", aggiungendo che agirà "in modo rapido, deciso e saggio". Rinkevics ha poi incoraggiato i giovani lettoni a "rompere il soffitto di cristallo", definendo la disuguaglianza un "problema significativo". "Il divario sociale nella nostra società è troppo grande", ha detto, "durante la mia presidenza mi batterò per la creazione di una Lettonia moderna e forte, per una Lettonia legale e giusta, per il benessere delle persone, per una società inclusiva e rispettosa. Ed è possibile per tutti noi raggiungere questo obiettivo lavorando insieme". Rinkevics prende il posto di Egils Levits, che è stato presidente per quattro anni, e rappresenterà la Lettonia al vertice della Nato la prossima settimana a Vilnius, in Lituania.