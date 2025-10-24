In Irlanda urne aperte per le presidenziali, sfida fra due donne

In Irlanda sono aperti i seggi dalle 7 di questa mattina alle dieci di sera per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, che diventerà il successore dell'84enne Michael Higgins, popolare leader in carica per un massimo di due mandati, iniziati nel 2011. Nella sfida fra due donne candidate è data come grande favorita Catherine Connolly, 68 anni, una parlamentare indipendente di sinistra sostenuta dai principali partiti d'opposizione, tra cui i Verdi e lo Sinn Féin. Ex avvocatessa, pacifista e su posizioni pro Palestina, si oppone con forza all'aumento delle spese militari portato avanti dall'attuale governo di coalizione di centro-destra formata dal Fianna Fáil e dal Fine Gael. L'altra candidata è Heather Humphreys, ex ministra ed esponente del Fine Gael, proveniente dalla minoranza protestante irlandese. Un terzo candidato, Jim Gavin, rappresentante del Fianna Fáil, aveva annunciato il suo ritiro dalla corsa all'inizio di ottobre. I risultati delle elezioni sono attesi per il tardo pomeriggio di domani.