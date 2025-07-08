Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
8 lug 2025
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Sindacati: 'Ad incrociare le braccia saranno in 250 milioni'

Cresce in India l'adesione alla "Bharat bandh" lo sciopero generale indetto per domani in tutto il Paese. Accanto ai sindacati dei "colletti bianchi", dipendenti di banca e delle agenzie assicurative, si asterranno dal lavoro anche le associazioni dei lavoratori delle poste, del trasporto pubblico, dei minatori e degli operai edili.

Secondo le previsioni di Amarjeet Kaur dell'All India Trade Union Congress saranno oltre 250 milioni i lavoratori in sciopero.

L'iniziativa sostiene le 17 richieste elencate nel libro bianco presentato al ministro del Lavoro Mansukh Mandaviya che non hanno avuto al momento alcuna risposta.

