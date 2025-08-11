In fiamme mezzo che trasporta Gpl, chiusa l'A1 tra Orte e Roma

L'A1 Milano-Napoli è chiusa tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni - un tratto di circa 40 chilometri - a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 525, in corrispondenza del quale il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le carreggiate. La chiusura è scattata intorno alle ore 17.

Il camion in fiamme è un'autocisterna di Gpl. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite in seguito al surriscaldamento dell'impianto frenante ma non si sarebbero al momento propagate alla cisterna che contiene il gas. Nonostante ciò, con ogni probabilità, i tempi della riapertura dell'autostrada non saranno brevi: le squadre dei vigili del fuoco si stanno mantenendo ancora ad una distanza di sicurezza dall'autocisterna e il mezzo andrà raffreddato prima di poterlo rimuovere.

É stato chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord. In corrispondenza del traffico bloccato si registrano 4 km di coda verso Roma e 2 km di coda verso Firenze. Si registrano 2 km di coda tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze e 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord, tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. La protezione civile sta distribuendo acqua agli automobilisti in coda.

Agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 e SS2 Via Cassia e proseguire sul Gra verso la A1 Milano-Napoli, fa sapere Autostrade per l'Italia. Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul Gra, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo, proseguire su SS675 e rientrare in A1 a Orte.