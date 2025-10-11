Giovedì 9 Ottobre 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
11 ott 2025
11 ott 2025
In Corea del Nord una parata militare per l'80° del Partito

In piazza Kim Il Sung con ospiti stranieri

La Corea del Nord ha tenuto una parata militare per celebrare l'80° anniversario del Partito dei Lavoratori al potere, alla presenza di ospiti stranieri di alto livello, secondo quanto riferito sabato dai media statali. "Una grande parata militare per celebrare l'80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea si è tenuta il 10 ottobre in piazza Kim Il Sung", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, Korean Central News Agency. (ANSA-AFP).

