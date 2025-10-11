In Corea del Nord una parata militare per l'80° del Partito (2)

La Corea del Nord ha mostrato durante la parata il suo missile balistico intercontinentale "più potente". L'evento si è svolto mentre il leader Kim Jong Un si sente incoraggiato dalla guerra in Ucraina, ottenendo il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco delle forze di Mosca. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin, ha partecipato alla parata insieme al premier cinese Li Qiang e al leader vietnamita To Lam, tutti seduti vicino a Kim, secondo le immagini diffuse dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

Lo spettacolo ha presentato alcune delle armi più avanzate del paese, tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasong-20, che la Kcna ha descritto come il suo "sistema d'arma nucleare strategico più potente". Tra le armi in mostra, missili da crociera strategici a lungo raggio, veicoli di lancio per droni e missili terra-aria e terra-terra sfilavano uno dopo l'altro, ha aggiunto la Kcna. L'esercito "invincibile" del Paese "ha sempre raddoppiato la forza degli sforzi del nostro Partito per superare le difficoltà e anticipare un futuro luminoso", ha detto Kim in un discorso. Ha apparentemente fatto un cenno alle truppe nordcoreane che combattono a fianco delle forze di Mosca nella guerra russa contro l'Ucraina. "L'eroico spirito combattivo dimostrato e la vittoria ottenuta dalle nostre forze armate rivoluzionarie sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale... hanno dimostrato perfezione ideologica e spirituale", ha affermato. (ANSA-AFP).