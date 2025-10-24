In Corea del Nord un memoriale per soldati morti in Ucraina

Venerdì 24 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
24 ott 2025
La Corea del Nord ha iniziato a costruire un memoriale per i suoi soldati caduti combattendo per la Russia in Ucraina. E' quanto riportano i media statali, aggiungendo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha salutato l'evento come un "momento storico" nelle relazioni con Mosca. Il "Museo commemorativo delle imprese militari" sarà realizzato nella capitale Pyongyang. Alla cerimonia di apertura dell'opera hanno partecipato lo stesso Kim Jong Un e l'ambasciatore russo in Corea del Nord Alexander Matsegora. Kim ha descritto il museo come "un santuario sacro dedicato all'immortalità dei veri patrioti". (ANSA-AFP).

