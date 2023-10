In Cisgiordania 5 palestinesi uccisi da esercito Israele

- RAMALLAH OLD CITY, 13 OTT - Cinque palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. Lo rendono noto fonti di Ramallah. A quanto riferito dal ministero della Sanità palestinese gli incidenti si sono verificati a Ramallah, Nablus, Tulkarm, Hebron, Beit Ula e Tammun e in altre località della Cisgiordania. Secondo la Mezzaluna rossa palestinese ci sono decine di feriti, alcuni in gravi condizioni.