In centinaia alla veglia a Tel Aviv per i bambini morti a Gaza

Alcune centinaia di manifestanti stanno tenendo una veglia silenziosa a Tel Aviv per i bambini di Gaza morti durante la guerra. I dimostranti sono in piedi in Kaplan Street sul marciapiede con in mano candele e foto dei bambini rimasti uccisi nella Striscia da quando sono riprese le ostilità il 18 marzo. Ogni foto riporta il nome del bambino, la data e il luogo della morte. Alla manifestazione prende parte il parlamentare Ofer Cassif del partito comunista Hadash. Si tratta della prima veglia silenziosa dopo la guerra di 12 giorni con l'Iran del mese scorso, durante la quale un missile balistico iraniano ha colpito un edificio adiacente e ha costretto alla chiusura di una parte del marciapiede solitamente utilizzato dai partecipanti alla veglia. Lo scorso fine settimana, attivisti di sinistra si sono invece riversati a Haifa per una grande manifestazione contro la guerra. In serata, decine di migliaia di israeliani si sono uniti alle famiglie degli ostaggi in raduni di massa per sollecitare il governo a raggiungere un accordo che liberi tutti i prigionieri rimasti a Gaza, dopo che Israele e Hamas hanno accettato le linee generali di una tregua con gli Stati Uniti.