In arrivo maltempo dall'Europa, rischio supercelle a Nord Italia

In arrivo sull'Italia, in particolare sulle regione settentrionali, un fronte di grande instabilità in discesa dal Nord Europa che destabilizzerà l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi. Un cambio che dopo il caldo record porta con sè il rischio della formazione delle "temibili supercelle: immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita, in termine tecnico, mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso".

A fare il punto è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma l'imminente fase di maltempo in arrivo sull'Italia favorendo anche un deciso abbassamento delle temperature specie su alcune regioni ma anche possibili grandinate e forti raffiche di vento fino a 90-100 km/h, con la formazione di eventi chiamati in gergo downburst.

Un'Italia che sarà però divisa in due. Al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, infatti, spiega in una nota Gussoni "l'anticiclone africano continuerà a fare la voce grossa; su questi settori - dice l'esperto - avremo ancora una prevalenza di sole con temperature diffusamente oltre i 34-35°C durante le ore più calde". E sottolinea che in questi giorni "sono toccate temperature da record con valori di circa 7-8 gradi al di sopra delle medie di riferimento. Ed ora rischiamo di pagare a caro prezzo questo eccesso di calore". L'aumento della temperatura atmosferica incrementa infatti la capacità dell'aria di trattenere vapore acqueo, "e un'atmosfera calda e umida può essere considerata come un 'carburante' ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti", spiega Gussoni.

NEL DETTAGLIO

Domenica 6: Al Nord: forti temporali con grandine. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino e in Toscana. Al Sud: sole e caldo.

Lunedì 7: Al Nord: temporali su Lombardia e Nord Est. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Martedì 8: Al Nord: ultimi temporali al Nord Est. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: ritorna l'anticiclone, temperature in leggero aumento.