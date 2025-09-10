In arrivo il decreto che sblocca il bonus elettrodomestici

È in arrivo il decreto ministeriale che sblocca il contributo elettrodomestici, previsto per 50 milioni di euro nel 2025: un bonus fino a 100 euro a prodotto acquistato, che può salire fino a 200 se il consumatore ha un Isee inferiore a 25mila euro, e vale su apparecchi realizzati nell'Ue, e solo se all'acquisto si smaltisce un elettrodomestico dello stesso tipo e di classe energetica inferiore. Il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dell'agevolazione, adottato del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, "è attualmente all'esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale", come riferisce il Dipartimento per il programma di governo sul proprio sito.