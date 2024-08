In 6 mesi 15,7 milioni certificati malattia, +1,3%

Nei primi sei mesi del 2024 sono arrivati all'Inps 15,7 milioni di certificati di malattia per il 75,5% dal settore privato con un aumento dell'1,3% sullo stesso periodo del 2023. E' quanto emerge dall'Osservatorio del Polo unico di tutela della malattia secondo il quale le giornate di malattia nel complesso sono state 73,3 milioni sostanzialmente in linea con il primo trimestre del 2023 grazie al lieve calo dei giorni medi per certificato. L'Inps ricorda che a dicembre 2023, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti interessati al controllo d'ufficio dello stato di malattia da parte dell'Inps è stato di circa 15,6 milioni di lavoratori, di cui 3,2 nel settore pubblico (polo unico) e 12,4 nel settore privato (assicurati). L'Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (circa 49 mila unità).