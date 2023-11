In 20mila a Bruxelles, 'fermare il bagno di sangue a Gaza'

"Fermate il Bagno di Sangue": Ventunomila persone, secondo la polizia locale, hanno sfilato per le strade di Bruxelles questo pomeriggio per esprimere la loro solidarietà nei confronti dei palestinesi. La "Marcia Europea per la Palestina" è partita poco dopo pranzo dalla Gare du Nord della capitale belga e, nonostante la pioggia battente, ha riunito una folla numerosa proveniente anche dalle città limitrofe a Bruxelles. "Vogliamo unirci per ribadire l'importanza del rispetto del diritto internazionale, ma anche per denunciare l'inazione dell'Europa di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale in Palestina", hanno spiegato gli organizzatori. La manifestazione, ancora in corso, finora non ha registrato alcun problema di ordine pubblico. La marcia terminerà alla stazione Gare du Midi, dove verranno pronunciati i discorsi finali. Diverse associazioni della società civile belga hanno aderito alla marcia, che ha visto sventolare per le strade di Bruxelles centinaia di bandiere palestinesi e slogan contro il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu.