Imu 2024, gettito sfiora i 17 miliardi, al top da 5 anni

Il 2024 si è chiuso come un anno da primato per il gettito dell'Imu. Stando a un'elaborazione condotta da Centro Studi Enti Locali basata sui dati della banca-dati Siope+ (Mef), l'imposta municipale ha portato nelle casse comunali 16,9 miliardi di euro, il livello più alto registrato nell'ultimo quinquennio. Di questi, 15.479.359.606 sono stati incassati attraverso la riscossione ordinaria, il resto è frutto delle attività per il recupero dell'evasione.

Dopo i 13,9 miliardi del 2020, il gettito era cresciuto a 14,8 miliardi nel 2021 e a 15,0 miliardi nel 2022, per poi registrare un leggero calo nel 2023 (14,37 miliardi). Nel 2024 la curva si è impennata raggiungendo i 16,9 miliardi, con un incremento di oltre 2,5 miliardi rispetto all'anno precedente, pari a una crescita del 18%.

L'impennata ha interessato tutte le macro-aree del Paese. L'Italia nord-occidentale si conferma in testa con 5,24 miliardi di euro, seguita dall'Italia centrale con 3,83 miliardi, dall'Italia nord-orientale con 3,74 miliardi, dall'Italia meridionale con 2,79 miliardi e dall'Italia insulare con 1,29 miliardi.

Complessivamente, oltre il 50% del gettito complessivo è - in ciascuno degli anni presi in esame - appannaggio dei Comuni del Nord Italia che, insieme, hanno incassato poco meno di 9 miliardi di euro nel 2024. Nel quinquennio al primo posto si conferma Roma, con un gettito pari a 1.204.124.914, seguita da Milano che raggiunge 941.128.152. Sul terzo gradino del podio si colloca Torino con 269.260.150, davanti a Napoli (245.172.385 €) e Genova (184.068.328 €). A seguire troviamo Firenze (179.398.182) e Bologna (165.425.681), quindi Venezia con 124.130.716 €. Chiudono la "top ten" Palermo (104.074.525 €) e Padova (97.774.261 €).