Impugneremo nuovi provvedimenti giudice Apostolico, Piantedosi

"Non conosco questi ultimi provvedimenti nel dettaglio e non do giudizi sommari su procedimenti giudiziari, ma valuteremo e impugneremo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a proposito dei nuovi provvedimenti della giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico. "Siamo profondamente convinti - ha aggiunto il titolare del Viminale incontrando i giornalisti a Cagliari - che i provvedimenti del governo sono legittimi e rispettosi della cornice giuridica. Il tema del trattenimento ai soli scopo dell'identificazione e di fare procedure accelerate alla frontiera è un tema cardine dell'attuale e futura normativa europea, con l'approvazione del Patto di migrazione e asilo".