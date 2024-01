Impagnatiello si difende con 2 esperti, psicologo e psichiatra

Il 30enne ex barman, Alessandro Impagnatiello, accusato di omicidio volontario aggravato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, ha deciso di affrontare il processo che inizierà tra una settimana, il 18 gennaio. La sua difesa ha scelto di convocare in aula solo due testimoni-consulenti, uno psicologo e uno psichiatra, indicati dalla sua parte. Questa scelta potrebbe indicare una possibile richiesta di perizia psichiatrica alla Corte per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Le liste testi delle parti sono state depositate in vista della prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Milano, composta dai giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta e sei giurati popolari. La difesa, rappresentata dai legali Giulia Geradini e Samanta Barbaglia, ha deciso di non convocare altri testimoni, ma solo i due consulenti di parte, il cui rapporto non è ancora stato depositato. Dall'altra parte, l'accusa, rappresentata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, ha incluso nella propria lista di testimoni gli investigatori che hanno condotto le indagini, i consulenti tecnici che hanno effettuato gli accertamenti scientifici e tutti i familiari della vittima, inclusi i genitori, la sorella e il fratello. Inoltre, è stato indicato anche il nome dell'altra donna con cui il 30enne aveva una relazione contemporanea. Questa donna, una 23enne italo-inglese, ha dichiarato di non aver fatto entrare il 30enne in casa quella sera per "paura", dopo aver conosciuto Giulia e aver sviluppato un legame di "solidarietà" con lei. Secondo le indagini, il 30enne, che aveva una doppia vita, avrebbe potuto uccidere anche questa donna.