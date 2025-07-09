Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
'Impagnatiello non ha rielaborato movente omicidio'
9 lug 2025
'Impagnatiello non ha rielaborato movente omicidio'

Alessandro Impagnatiello, che si è visto confermare l'ergastolo in secondo grado per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, non ha rielaborato "criticamente" il movente e gli impulsi che lo hanno portato a uccidere e quindi non si ravvisa una "effettiva utilità" del percorso di giustizia riparativa riguardo a un iter di "responsabilizzazione". Così la Corte d'Assise d'Appello di Milano che ha rigettato l'istanza di accesso all'istituto presentata dalla difesa. A ciò si aggiunge l'"indisponibilità, per ora irretrattabile" della famiglia di Giulia a partecipare al "programma riparatorio".

