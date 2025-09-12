Ilva, più tempo per presentare le offerte, fino al 26 settembre

I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria comunicano che "è stata disposta una proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti relative alla procedura di cessione dei complessi aziendali già riconducibili a Ilva". Si legge in una nota. Il nuovo termine è il 26 settembre 2025, quello precedente era il 15. La decisione è stata assunta "con l'obiettivo di consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori coinvolti".