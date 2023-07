Ilva: Pichetto, 'la decarbonizzazione non è in discussione'

"Non è mai stata in discussione lavolontà del governo di decarbonizzare l'ex Ilva. Come Mase e come governo stiamo studiando la soluzione tecnica migliore per utilizzare con efficienza uno stanziamento mai visto prima per Taranto, che non possiamo permetterci di perdere. Da qui la possibilità di spostare il miliardo di euro disponibile dal Pnrr al Fondo di coesione, non ancorato alla scadenza di giugno 2026: non dunque un rinvio né un recedere dagli impegni, ma l'opportunità reale di rispondere finalmente alle attese delle comunità, mantenendo nel contempo lavoro e competitività sul mercato. A chi giova fare polemiche e instillare dubbi su questo tema? Di certo non a Taranto e ai tarantini". Lo afferma in una nota il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.