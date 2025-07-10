Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Ultima ora
10 lug 2025
"Illegittimo vietare macchinette gioco online nei locali"

Consulta,'spetta a legislatore adottare misure contro ludopatia'

È illegittimo il divieto di mettere a disposizione, in qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online. Lo ha stabilito la Consulta, in riferimento ad una sentenza che riguardava una norma del cosiddetto 'decreto Balduzzi' del 2012, dove si vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La Corte ha inoltre precisato che spetta al legislatore l'adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.

