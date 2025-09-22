Ilaria Salis, 'voglio essere processata ma in Italia'

"Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana". Lo dice l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in un'intervista al Corriere.it alla vigilia del voto sulla sua immunità in commissione al Pe. "Sono preoccupata, agitata. Ma sono anche fiduciosa", prosegue Salis che aggiunge: "Sono convinta che il governo sia in grado di far sì che il processo avvenga in Italia. È quello che chiedo con forza", conclude.