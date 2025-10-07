Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Ucraina Russia
Ilaria Salis, 'questo voto una vittoria per la democrazia'
7 ott 2025
'Questa decisione dimostra che la resistenza funziona'

"Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte". Lo scrive in una nota l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis.

"La lotta è tutt'altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l'autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi", conclude l'eurodeputata.

© Riproduzione riservata

Ilaria Salis