Il voto finale del ddl Autonomia in commissione entro sabato 27

Entro sabato 27 alle 18, la commissione Affari Costituzionali della Camera voterà il mandato ai relatori per l'Aula sull'Autonomia differenziata. Sono dunque confermati i tempi stretti d'esame per arrivare all'approdo per la discussione generale del provvedimento in Assemblea a Montecitorio lunedì 29. Lo ha stabilito l'ufficio di presidenza della commissione che si è tenuto oggi. Per completare l'esame degli emendamenti le riunioni sono previste anche venerdì 26 con possibile prosecuzione serale e fino alle 18 di sabato. Protestano le opposizioni per la "compressione dei tempi d'esame di un provvedimento così complesso".