Il vicepresidente USA JD Vance incontra il cardinale Parolin in Vaticano

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato un po' prima delle 10 in Vaticano per l'incontro con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La delegazione Usa è transitata per via della Conciliazione per poi fare ingresso dall'Arco delle Campane.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era accompagnato da un corteo, tra le auto del seguito e quelle di scorta, di circa una quarantina di vetture. L'area era blindata già da questa mattina, con molte forze dell'ordine.

Vance, cattolico, già ieri era stato in Vaticano, con la moglie e i tre figli, per partecipare nella basilica di San Pietro alla Passione del Signore, rito del Venerdì Santo.