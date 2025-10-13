Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
13 ott 2025
Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata ad Oslo: "Abbiamo ricevuto informazioni dall'ambasciata venezuelana che ci informano della chiusura, senza fornire alcuna motivazione", ha dichiarato Cecilie Roang, portavoce del ministero degli Esteri norvegese. "Nonostante abbiamo opinioni diverse su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e si impegnerà in tal senso" ha aggiunto Roang, intervistata dal quotidiano norvegese VG. Venerdì scorso è stato assegnato il Nobel per la pace all'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado.

