Il Tesoro Usa prepara una moneta con volto Trump e pugno alzato

Una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, con il pugno alzato, una bandiera americana alle sue spalle, e le parole "Fight, Fight, Fight", quelle che pronunciò dopo il fallito attentato in un comizio in Pennsylvania. La sta preparando il dipartimento del Tesoro in vista del 250/mo anniversario dell'indipendenza del Paese, che cade nel 2026. In un post sui social, rilanciato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, il tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach ha condiviso le prime bozze della moneta.

Beach ha pubblicato su X i "primi disegni" del progetto, aggiungendo che "non vede l'ora di condividere di più a breve, una volta terminata la paralisi del governo degli Stati Uniti causata dagli ostruzionisti." L'iniziativa arriva dopo che il Congresso, nel 2020, ha approvato una legge - firmata da Trump durante il suo primo mandato - che autorizza il Tesoro a emettere monete da un dollaro "con disegni emblematici del semiquincentenario degli Stati Uniti". Queste monete potranno essere coniate ed emesse nel periodo di un anno a partire da gennaio 2026.

Il bozzetto del progetto include il profilo di Trump su un lato, mentre sull'altro lato della moneta appare il presidente con il pugno alzato e una bandiera americana alle sue spalle. Sopra l'immagine di Trump con il pugno compaiono anche le parole "Fight, Fight, Fight" ("Combatti, combatti, combatti").