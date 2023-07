Il rublo tocca il nuovo minimo da inizio guerra contro l'euro

Prosegue la recente fase di grande debolezza del rublo: la moneta russa cede circa mezzo punto percentuale contro l'euro nella fase finale dell'ultima giornata della settimana dei mercati valutari mondiali, con la moneta unica europea che ha toccato un massimo dalle fasi iniziali della guerra in Ucraina a quota 101,6. I livelli in assoluto maggiori sono di inizio marzo 2022, quando si era arrivati oltre quota 120. Per ora più calma la situazione contro il dollaro: le quotazioni stanno viaggiando sui livelli di quota 90 della vigilia, complice anche il momento fiacco della divisa Usa, frenata dalle ipotesi di allentamento della politica monetaria della Federal reserve dopo i dati di mercoledì dell'inflazione.