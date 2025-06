Il ritorno del Vespucci a Genova: celebrazioni con Mattarella e Frecce Tricolore

Trentacinque porti in trenta Paesi di tutto il mondo. Due anni di navigazione lungo le coste dei cinque continenti e 18 tappe nelle acque del Mediterraneo. A dieci giorni dalla conclusione, il tour Vespucci si prepara al ritorno a Genova, la città da dove tutto è iniziato ormai due anni fa, l'1 luglio 2023. Ad impreziosire la cerimonia di chiusura ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con i principali rappresentanti del governo per dare il bentornato alla "nave più bella del mondo".

Il veliero arriverà a Genova il 10 giugno, in occasione della giornata della Marina Militare. Una grande festa che unirà virtualmente l'Italia intera all'insegna dell'impresa che ha visto la nave scuola solcare i mari del globo intero per quasi 50 mila miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre. Sui cieli del capoluogo ligure si esibiranno le Frecce Tricolore, mentre in acqua le navi della Marina Militare accoglieranno la "signora dei mari" che, con i suoi 94 anni, si prepara a spiegare le vele per la volata finale. La bandiera italiana colorerà il lancio dei paracadutisti verso la banchina, dove sarà allestito l'ultimo Villaggio IN Italia. L'expo itinerante nato dall'intuizione del ministro della Difesa Guido Crosetto e che si è trasformato nel tempo in una piattaforma di incontri e dibattiti, di eventi e conferenze sul ruolo dell'Italia nel mondo. Alla cerimonia, che sarà trasmessa anche in diretta sulla Rai, è attesa anche la partecipazione degli ambasciatori italiani dei 30 Paesi dove il Vespucci ha ormeggiato, facendo registrare - tappa dopo tappa - il tutto esaurito, da Darwin a Mumbai, passando per Buenos Aires, Tokyo e Los Angeles.

Al termine della cerimonia spazio per la serata-evento con il concerto della neonata 'Orchestra Vespucci', composta da 250 elementi interforze. A dirigere le sinfonie saranno i maestri delle rispettive forze armate, prima di intonare l'inno di Mameli che, da tradizione, accoglie l'Amerigo Vespucci ad ogni sosta in porto. Al calare del sole 1.750 droni si alzeranno in volo per dare vita ad evoluzioni da Guinness dei primati dedicate proprio al veliero della Marina Militare. Un omaggio di luci e tecnologia per salutare il ritorno dell'equipaggio che per due anni ha reso possibile quella che fino a due anni fa sembrava una scommessa. Il Vespucci resterà poi in porto fino al 15 giugno, per consentire le ultime visite a bordo prima del rientro a La Spezia, dove si dedicherà al meritato "riposo" prima di tornare in acqua nel 2026, per un'altra campagna oltreoceano, sempre a vele spiegate.