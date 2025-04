Il ricercato serbo-bosniaco Dodik al raduno pro-Vucic

Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik, ricercato dalle autorità centrali del suo Paese dopo essere stato condannato per aver violato la Costituzione, ha fatto un'apparizione a sorpresa a una manifestazione nazionalista in Serbia. Dodik si è rivolto alla folla dal palco durante un raduno a Belgrado organizzato dal presidente serbo Aleksandar Vučić, che ha radunato migliaia di sostenitori per respingere mesi di proteste contro di lui.