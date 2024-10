Il rendimento Btp ai minimi da agosto 2022, scommesse sulla Bce

Mercato obbligazionario in gran spolvero dopo il dato sull'inflazione nell'Eurozona, tornata a settembre al di sotto del target Bce del 2%. Gli investitori si sono tuffati sui titoli di Stato, convinti che ad ottobre l'Eurotower possa tagliare di altri 25 punti base il costo del denaro. I rendimenti dei bond dell'Eurozona sono tutti in deciso calo, con in testa quelli di Francia (-11 punti base), Belgio (-10 punti base) e Italia (-10 punti base). Il rendimento del Btp decennale scivola così al 3,35%, ai minimi da metà agosto 2022, mentre lo spread scende a 130 punti base.