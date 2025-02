Il Regno Unito lancia il più grande pacchetto di sanzioni contro Mosca

Il Regno Unito ha lanciato "il più grande pacchetto di sanzioni" contro Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina nel giorno in cui ne ricorre il terzo anniversario. E' quanto si legge in una nota del Foreign Office secondo cui sono stati presi di mira 107 tra entità e individui sia in Russia che in altri Paesi che contribuiscono allo sforzo militare del Cremlino e a quello economico. Fra questi il ministro della Difesa nordcoreano No Kwang Chol oltre a generali e alti funzionari di Pyongyang "complici dello schieramento di oltre 11.000 soldati" della Corea del Nord in Russia.