Il Regno Unito esente dall'aumento dei dazi di Trump su acciaio e alluminio

Il Regno Unito è stato al momento risparmiato dall'ordine esecutivo del presidente Usa Donald Trump che ha raddoppiato i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%. Lo scrivono i media inglesi. L'imposta rimane al 25% per il Regno Unito in base all'accordo tariffario tra Regno Unito e Usa firmato il mese scorso, che prevede la soppressione delle imposte su acciaio e alluminio. Tuttavia, scrive la Bbc, l'accordo non è ancora entrato in vigore, il che significa che gli esportatori di acciaio del Regno Unito dovranno pagare tariffe fino ad allora, e potrebbero dover affrontare importi più elevati se il patto dovesse vacillare.