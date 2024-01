Il ragazzo e l'airone, oltre 800mila euro in un giorno in sala

Il ragazzo e l'airone del regista premio Oscar© Hayao Miyazaki, nuovo capolavoro animato targato Studio Ghibli, distribuito in Italia da Lucky Red, ha debuttato a Capodanno nei cinema italiani con 837.278 euro di incasso e 107.836 spettatori. Un successo annunciato già dagli oltre 15.000 biglietti acquistati in prevendita che gli assicura il secondo posto in termini di box office e di media copia (2.399 euro), alle spalle di Succede anche nelle migliori famiglie, la nuova commedia di Alessandro Siani. Un risultato straordinario per l'Italia che nel primo giorno di programmazione del film si attesta come secondo miglior esordio in Europa dopo la Francia. Candidato ai Golden Globe come Miglior Film d'Animazione e per la Migliore Colonna Sonora Originale di Joe Hisaishi, Il ragazzo e l'airone è stato presentato al Toronto Film Festival e si è aggiudicato il premio Miglior Film d'Animazione del New York Film Critics Circle. Il film racconta la storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione. Il titolo originale del film, in giapponese Kimitachi wa Do Ikiruka, è tratto dal romanzo di Genzaburo Yoshino E voi come vivrete? (pubblicato in Italia da Kappalab), regalato a Miyazaki da sua madre quando era ancora un ragazzo. In questo nuovo film vengono mostrati per la prima volta in assoluto alcuni avvenimenti dell'infanzia del regista. Il ragazzo e l'airone è anche su Spotify con Il canto dell'airone, il podcast in tre puntate dedicato al lavoro di traduzione, adattamento e doppiaggio del film con gli interventi di Roberta Bonuglia, responsabile dell'adattamento; Francesco Nicodemo, che si è occupato della traduzione; Alessandro Rossi, direttore del doppiaggio, e Gianmaria Tammaro, giornalista e critico. L'elenco delle sale dove vedere Il ragazzo e l'airone è disponibile e in continuo aggiornamento su www.ilragazzoelairone.it.