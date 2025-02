Il Quirinale non commenta le dichiarazioni di Zakharova contro Mattarella

"Nessun commento" del Quirinale sulle nuove dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sottolineano fonti del Quirinale interpellate in proposito.

Mosca ha dichiarato stamane che le parole del presidente della Repubblica all'università di Marsiglia non saranno lasciate "senza conseguenze". Il capo dello Stato avrebbe "affermato - sempre secondo Zakharova - di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze".