Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Il primo viaggio di Papa Leone, in Turchia e Libano

7 ott 2025
7 ott 2025
Il primo viaggio di Papa Leone, in Turchia e Libano

Dal 27 novembre al 2 dicembre

Dal 27 novembre al 2 dicembre

Dal 27 novembre al 2 dicembre

Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, il Papa compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a İznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

