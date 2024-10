Il prezzo del gas punta i 41 euro su rischi a breve termine

Il prezzo del gas europeo risale e punta i 41 euro con i trader concentrati sui rischi di approvvigionamento a breve termine, dettati dalle tensioni crescenti in Medio Oriente e dalle interruzioni della produzione in Norvegia. In quest'ultimo caso Equinor ha chiuso la produzione su una piattaforma nel Mare del Nord dopo aver rilevato del fumo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre guadagnano l'1,6% oltrepassando i 40,6 euro al megawatttora.