Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage. Lo riferisce la Tass. Vladimir Putin atterrando ad Anchorage, mette per la prima volta in dieci anni piede negli Stati Uniti. L'ultima volta era stato nel settembre del 2015 quando partecipò all'assemblea dell'Onu e incontrò a margine Barack Obama. Ad attenderlo è un tappeto rosso a forma di L fiancheggiato da quattro caccia F-22 Raptor. Alla fine del tappeto una piattaforma con la scritta 'Alaska 2025'.