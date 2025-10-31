Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
Il premier russo Mishustin andrà in Cina ad incontrare Xi

Dopo l'incontro di ieri in Corea del Sud tra Xi Jinping e Donald Trump, il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, si recherà in Cina, dove il 4 novembre incontrerà il leader cinese. Lo ha reso noto il servizio stampa del governo di Mosca, citato dall'agenzia Interfax. Mishustin e Xi parleranno dei modi per "rafforzare le relazioni russo-cinesi" basate sulla "partnership strategica onnicomprensiva e l'interazione strategica", aggiunge l'esecutivo russo.

