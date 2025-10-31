Il premier russo Mishustin andrà in Cina ad incontrare Xi

Dopo l'incontro di ieri in Corea del Sud tra Xi Jinping e Donald Trump, il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, si recherà in Cina, dove il 4 novembre incontrerà il leader cinese. Lo ha reso noto il servizio stampa del governo di Mosca, citato dall'agenzia Interfax. Mishustin e Xi parleranno dei modi per "rafforzare le relazioni russo-cinesi" basate sulla "partnership strategica onnicomprensiva e l'interazione strategica", aggiunge l'esecutivo russo.