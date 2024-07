"Domani mattina mi dimetterò". Lo ha detto il premier francese Gabriel Attal evidenziando che dal voto non è emersa alcuna maggioranza assoluta. "Questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere data in mano agli estremi", ha sottolineato il premier francese. "Grazie alla forza dei vostri valori siamo riusciti e siamo rimasti in piedi e solidi".