11 lug 2025
Il pil britannico delude le attese, -0,1% a maggio

Nel trimestre marzo-maggio è cresciuto dello 0,5%

Il pil britannico è sceso a maggio dello 0,1% rispetto ad aprile, deludendo le attese degli economisti, che si aspettavano una crescita dello 0,1% dopo che ad aprile era sceso dello 0,3% e a marzo era cresciuto dello 0,4%, con una revisione al rialzo dello 0,2% rispetto alla precedente lettura.

Il pil, informa sempre l'ufficio di Statistica britannico, è cresciuto dello 0,5% nei tre mesi mesi che si concludono a maggio rispetto al trimestre che si è chiuso a febbraio. Al calo di maggio ha contribuito la flessione della manifattura (-0,9%) e delle costruzioni (-0,6%) solo in parte compensata dalla crescita dei servizi (+0,1%).

