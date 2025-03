Il Pentagono invia 3.000 soldati al confine con il Messico con veicoli Stryker

Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha inviato altri 2.500-3.000 soldati al confine con il Messico e tra le nuove truppe ci sarebbe una brigata motorizzata equipaggiata con veicoli da combattimento corazzati Stryker da 20 tonnellate. Lo hanno riferito due funzionari al Washington Post.

Il dispiegamento di nuove truppe era in programma da gennaio e avviene nonostante ci sia stato un forte calo negli attraversamenti della frontiera meridionale da quando l'amministrazione Trump è entrata in carica. Durante un viaggio al confine il mese scorso Hegesth ha ribadito che "tutte le opzioni sono sul tavolo per sostenere gli sforzi del presidente contro l'immigrazione clandestina".