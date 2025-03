Il Pentagono introduce test di idoneità fisica neutri rispetto al genere per le truppe

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha ordinato test di idoneità fisica per le truppe combattenti che non tengano più conto del genere. "Tutti i prerequisiti, dall'inizio alla fine, riguardanti l'idoneità fisica nelle posizioni di combattimento devono essere neutri rispetto al genere, basandosi esclusivamente sulle esigenze operative della posizione e sul fatto di essere pronti ad affrontare qualsiasi nemico", ha disposto Hegseth, che in passato si era opposto alle donne fra le truppe di combattimento e che, nella sua audizione di conferma a segretario alla Difesa, si è impegnato a riformare il Pentagono divenuto a suo avviso troppo 'woke'.